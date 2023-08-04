Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıâliniz ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 şûra toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, yakın çevresinde yaşanan çatışmalar ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmasını sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelenin içinde en büyük güç ve güven kaynağımızı, yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şûra toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun."Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarına ilişkin, "Yüksek Askeri Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" paylaşımı yaptı.