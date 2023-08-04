Tahıl koridoru’nun devamı için Erdoğan kilit rolde

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bir kez daha dünyanın birinci gündemi olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in 17 Temmuz'da girişimden şartlı şekilde çekildiklerini açıklamasının ardından dünyanın gözü Türkiye'ye kilitlenmişti. Küresel çapta gıda krizine neden olmasından endişe edilen gelişme, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde yeniden gündeme geldi. Dünya medyası bu görüşmeye geniş yer ayırdı. Fransa merkezi AFP haber ajansındaki haberde Erdoğan'ın süreçteki önemine dikkat çekilerek "Erdoğan, artık çökmüş olan anlaşmada kilit bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli New York Times gazetesinde, anlaşmaya yeniden dönülmesi için kilit gelişmenin ise Erdoğan ile Putin'in arasındaki yüz yüze görüşme olduğu belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider" dedi.