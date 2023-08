Bakan Işıkhan: Kocaeli’de tüm ilçeleri alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir dizi ziyaret için Kocaeli'ne geldi. Bakan Işıkhan ilk ziyaret noktası Kocaeli Valiliği oldu. Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Işıkhan daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Son olarak AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına geçen Vedat Işıkhan burada basın mensuplarıyla biraraya gelerek açıklamalarda bulundu.





YALNIZ BIRAKMADILAR

Bakan Işıkhan'ın AK Parti Kocaeli İl Binasında AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve teşkilat üyeleri karşıladı. Ziyarette ilk konuşmayı ev sahibi AK Parti İl Başkanı Şahin Talus gerçekleştirdi. Talus yaptığı selamlama konuşmasında, "Kocaeli teşkilatlar olarak 28 mayıstan sonra sahadayız. 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımıza tüm ilçelerde Cumhur ittifakı olarak birinci çıktık. Kocaeli olarak en büyük desteği verdik. 2 Mayıs akşamı biz de Kocaeli'de yerel seçim için çalışmalara başladık Tüm teşkilat olarak sahadayız. Bugün de sizinle olmakta onur duyuyoruz. Akşam önceki dönemlerde görev yapmış kardeşlerimiz ile buluşacağız" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ HER ZAMAN ÖN PLANDA"

Daha sonra söz alan Bakan Işıkhan önemli bilgilendirmelerde bulundu. Işıkhan konuşmasında, "Şehir buluşmalarının ilkini Kocaeli'de gerçekleştiriyoruz. 31 Mart yerel seçimlere doğru şehir buluşmalarımız artıracağız. Yakın zaman çok büyük seçim sürecini geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar zaferini ilan etti. Dünyanın konuştuğu bir isim oldu. Kocaeli teşkilatında dava arkadaşlarımızın çok önemli rolleri oldu. Sizler olmamış olsaydınız farklı bir tablo ile karşılaşmış olurduk. Kocaeli sağlam bir kale. Çaba için her birinize teşekkür ediyorum. Kocaeli çok ayrı bir yere sahip. Türkiye'nin ekonomisinin can damarlardan bir tanesi. Ülkemizin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Şehrinizi ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Çok farklı bir dinamiği var. Sosyal politikalarda, ekonomi politikalarda Kocaeli her zaman ön planda. Yatırımlarımızda Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Kocaeli ayrı bir yerde olmuştur.

"YEREL SEÇİM VURGUSU"

Fabrikalarımız çok iyi çalışıyor. İhracatımız öyle. Sanayisi ile teknolojisi ile otomotiv sektörü ile aklınıza gelen tüm sektörlerde Kocaeli çok önemli bir rol üstleniyor. Son 20 yılda 150 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Yerel yönetimlerimiz yaklaşık 6 ayımız kaldı. 2024 yerel seçimleri geldi. Sizin gayretiniz ile bu süreci başarı ile karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza bir vefa borcumuz var. Allah utandırmasın. Tüm ilçe belediyelerinin hepsini alacağız. Hep birlikte çalışacağız. Tekrar bu başarıya ulaşacağız. Biraz yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz 28 Mayıs'ta zafer ile çıktınız son bir çabaya daha ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. İstanbul'dan tanıklık ettik. Oradaki başarıyı Kocaeli'de de gerçekleştireceğiz. Yerel seçimlerde Kocaeli'miz büyük bir başarı elde etti. Neredeyse projelerinin planların öğrendik. Bunula gurur duyuyoruz. AK Parti olarak temel ilkemiz durmak yok yola devam. Memleketimizin ihtiyaç duyduğu sorunları çözmeliyiz.

"TÜM SÜREÇLERDE KOCAELİ'NİN YANINDAYIZ"

İstihdam konusu bakanlığımızın sorumluluğunda olduğu için yatırımlarımızı büyüterek devam etmesi için istihdam ihtiyaçlarını sağlayacağız. Devlet yanımızda. Bizden beklene istihdam. Bundan sonra ülke ve toplum olarak dünya ekonomisine çok iyi otaya geleceğimize inanıyorum. Dava arkadaşlarımızın rolleri çok önemli. Bizim Türkiye yüzyılı vizyonu bizim için çok önemli. Bizim için önemli olan üretim, istihdamdır. Çalışma hayatında barışı, huzuru ve sosyal diyaloğu geliştirmek gerekiyor. Kocaeli'yi dünyadaki gelişmiş şehirler ile rekabeti arttıracak tüm süreçlerde yanındayız.

"HEPİMİZİN DAVASI"

İstihdam ve geçim konusunda her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Son 20 yılı düşündüğümüzde dokunmadığımız kimse, dezavantajlı grup kalmadı. Ekonomi güçlü hale getirmediğiniz takdirde sosyal sorumluları da başarı ile yerine getiremeyiz. Allah yeni projeler yapmayı nasip eder inşallah. Gençlerin getireceği her plan bizim için önemli. Sizin talepleriniz bizim için önemli. Biz sizlerden bilgi alacağız ki planlarımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm dava arkadaşlarımıza söylüyorum. Hanım kollarımızın girmediği ev kalmadı. Bu dava hepimizin davası. Refah seviyemizi yükseltip bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Sürdürülebilir bir ortamı çocuklarımıza bırakmalyız. Deprem sürecini gördük. Allah bir daha yaşatmasın. Kocaeli'nin çok büyük desteği oldu. Bu sizin gururunuz. Bu sosyal dayanışmanızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu dayanışmayı daha da gösterip Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyerek tüm şehirlerde AK Parti Belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz.