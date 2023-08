İzmir’de belediye işçilerinden ek zam talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 18 bin işçi ile 6 bin memurdan sonra bu sefer de Buca ve Bayraklı Belediyesi işçileri ayaklandı. DİSK Genel İş Sendikası'nın çağrısıyla Buca ve Bayraklı'da belediye binalarının önünde bir araya gelen işçiler belediye başkanlarını masaya davet ederek enflasyon karşısında eriyen maaşlarının artırılmasını talep etti.



BAŞKAN KILIÇ'A ÇAĞRI

Buca Belediyesi'nin önündeki eylemde basın açıklamasını okuyan Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ek protokol çağrısında bulundu. Sendika yönetimi olarak Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, tüm uyarılara rağmen belediye yönetiminin geri dönüş yapmadığını belirten Aras; "Her geçen gün, her geçen saat Buca'nın her karış toprağında emeği olan Buca İmar A.Ş'de çalışan üyelerimiz yoksulluğu ve yoksunluğu ilmik ilmik yaşamlarında hissetmektedir. Hakkımız olanı talep ediyoruz. İnsanca yaşamak, insan onuruna yakışan bir ücret almak belediye işçisinin hakkı değil mi? Bugün kamuda çalışan işçi kardeşlerimiz yeni imzalanan kamu çerçeve protokolü ile 26.000 TL ücret alacakken biz neden asgari ücrette mecbur bırakılıyoruz? Biz kamu adına çalışmıyor muyuz?" dedi.

TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ

"Buca belediye başkanına ve yönetimine sesleniyoruz" diyen Aras, "Biz çok zor durumdayız bu maaş ile geçinemiyoruz. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Çocuklarımızın bizden istediği harçlığı veremiyoruz, gece geç saatte eve girip sabahın köründe çıkıyoruz. Biran önce, hiç zaman kaybetmeden insanca yaşayacak bir ücret için talebimizin karşılanmasını istiyoruz." dedi.

İYİLEŞTİRME YAPILSIN

Bayraklı Belediyesi'ndeki eylemde de Genel İş İzmir 6 Nolu şube sekreteri Muhsin Akıcı toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen ücret artışlarının, hayat pahalılığı karşısında eridiğini söyledi. "İşverenler bu sefer de ekonomik ve siyasal belirsizlikleri ileri sürerek, toplu sözleşmelerde işçi ücretlerini, baskılamaya çalışıyor" diyen Akıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke genelinde, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işçi sayısı zaten yüzde 10 seviyelerinde. Böyle bir ortam içerisinde, asgari ücret, tüm sendikalı işyerlerini kuşatmış durumdadır. Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, en düşük ücretin, net 20 ila 22 bin TL seviyesine geldiği bir ortamda, tüm işçilerin, emekçilerin ücretlerinde iyileştirme yapılması kaçınılmazdır" dedi. İnsanca yaşayacak bir ücret talep ettiklerini belirten Akıcı, belediye yönetimini ek protokol için masaya davet etti. Her iki açıklamanın ardından da işçiler slogan atarak dağıldı.