Mobbinge uğradı hastanelik oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraki olan BEL-PA'da 14 yıldır çalışan ve yüzde 40 engelli raporu bulunan epilepsi hastası belediye personelinin, ABB yönetiminin CHP'li Mansur Yavaş idaresine geçmesinin ardından uğradığı mobbing ve sürgün sistemiyle hastanelik olduğu ortaya çıktı.ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Mansur Yavaş ve ekibinin kendilerinden önceki dönemde işe başlayan personeli yıldırma politikasıyla istifaya zorladığını açıkladı. Ünal, hastanede tedavi gören personelin, sağlık durumunun amirleri ve müdürleri tarafından bilinmesi rağmen, uzak yerlere görevlendirildiğini, sağlık durumunu tekrar beyan ettiğinde ise 'Rahatsızsan istifa et' yanıtı aldığını aktardı. Yıldırma politikasının tek sebebinin eski yönetim döneminde işe girmek olduğunu vurgulayan Ünal, "ABB'deki personelin hemen hemen hepsi bu baskı, mobbing ve yıldırma politikası ile uğraşıyor" dedi.Ünal, "Her şeyi geçtik insan böyle bir durumdan dolayı hastaneye yatan ve günlerdir hastanede olan personelini nasıl arayıp da sormaz. Bir geçmiş olsun demez. Sadece kaza raporu göndermeleri için ailesine uyarı yapmakla yetinmek nasıl bir insanlık?" şeklinde konuştu.