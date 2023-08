Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’

Disney Plus'ın, Ermeni lobisinin baskısı üzerine Atatürk dizisini küresel ölçekte yayından kaldırıp sadece Türkiye'de gösterime sunma kararına Türkiye'deki Ermenilerden de büyük tepki var. Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler tasvip etmiyor. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir" dedi. Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu,"Sanatın, en zor zamanlarda bile milletler arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum" dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da karara tepki göstererek,"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır" dedi.Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı tüm ülke genelinde tepki çekerken, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da açıklama yaparak, sert tepki gösterdi. Soysal medya hesabından yaptığı açıklamada Disney'in yüzsüzlüğünün kabul edilemez olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, Türk diplomatlara yönelik suikastın anlatıldığı "1973 Biltmore Oteli Cinayeti" adlı yapımın TRT'nin yeni dijital platformunda yayınlandığına dikkat çekerek, "Çekimlerinin bir bölümüne kampüsümüzde ev sahipliği yaptığımız bu belgesel filmi ben de merakla bekliyordum. Atatürk dizisinin lobi faaliyetleriyle engellendiği bir döneme denk gelmesi anlamlı oldu. Bu olayları milli hafızamızda canlı tutmalıyız" dedi.SABAHDisney Plus platformunun tavrına sanat camiasından da tepkiler devam ediyor. Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan Celil Nalçakan da tepkisini dile getirenler arasında yer aldı. Oyuncu yaptığı paylaşımda; "Büyük konuşuyorum! Büyük Türk milletinden özür dilemedikleri sürece, hiçbir şartta Disney'den gelen, hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim.Gerekirse, ömrümü adadığım mesleğimden vazgeçerim ama Ata'mdan vazgeçmem" ifadelerini kullandı. Tepki gösterenler arasında Fettah Can da vardı. Can, 'Yeni abonelerin Ermeni lobi çetesi olur artık' dedi. Sinan Akçıl ise 'Ses çıkarmayanları ses çıkarmaya davet ediyorum. Aranızda hâlâ Disney'e para ödeyen varsa beni takipten çıksın' diyerek tepkisini dile getirdi. Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın da 'Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün filmini lobi faaliyetleri sonucu durduran Disney'in Türkiye'de faaliyet göstermesini istemiyorum. Aboneliklerini iptal etmelerini ve platformu boykot etmelerini rica ediyorum' şeklinde açıklama yaptı.SABAH