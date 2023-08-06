28 Şubat’a atıf yapan okul birincisi konuşturulmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay'a, cuma günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, birincilere tanınan konuşma hakkı verilmedi. Muhammet Emin Ay'ın 28 Şubat postmodern darbe ve Necmettin Erbakan'a atıf yaptığı konuşma metnini dekanlığın 1 gün önce istediği ortaya çıktı. Konuşturulmayacağını törende öğrenen Ay, dekanlık önünde konuşmasını gerçekleştirdi.Konuşma metnini daha sonra sosyal medyadan paylaşan Ay, annesinin de 28 Şubat süreci nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise iddiaya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Mehmet Emin Ay'ı arayarak tebrik etti ve kendisine haksızlık yapıldığını ifade etti. İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar da rektörlüğe davet edip Ay'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı'nın istifasının istendiği iddia edildi.