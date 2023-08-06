Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Dünya Şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik
Giriş Tarihi: 6.8.2023 18:22

Başkan Erdoğan'dan Dünya Şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Dünya Şampiyonu Mete Gazoz’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Dünya Şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA