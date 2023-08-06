Başkan Erdoğan’dan Dünya Şampiyonu Mete Gazoz’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum. 🏹🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2023