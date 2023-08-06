Dikili’de tankerle su dönemi

İzmir'in tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde Dikili'ye günlerce su verilememiş, vatandaşlar ellerindeki bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışmıştı. Aradan bir yıl geçti ancak Dikili'de değişen bir şey olmadı.Uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor. Mahalle nüfusu yaz aylarında katlanarak artıyor. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor. Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, "Altyapıyla ilgili de sorunlar var. Tankerle taşınan su da adil dağıtılmıyor. Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız" dedi.Ali Nusret Kiter ise, "Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında su getiriliyor. Ancak bu geçici çözüm" diyor. Nüvit Çakır da mahalle sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını anlattı. CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'dan yapılan tek açıklama ise nüfusun artması nedeniyle basıncın düştüğü, bu yüzden eşit dağıtımın yapılamadığı. Ancak açıklamada çözüme dair tek bir satır yok.