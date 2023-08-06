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Giriş Tarihi: 6.8.2023 19:39 Son Güncelleme: 6.8.2023 19:39

Emine Erdoğan Mete Gazoz'u tebrik etti

Emine Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan Mete Gazoz’u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz'u kutladı.

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Emine Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon! Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

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Emine Erdoğan Mete Gazoz'u tebrik etti
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