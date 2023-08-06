Emine Erdoğan Mete Gazoz’u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz'u kutladı.
Seninle gurur duyuyoruz şampiyon!👏— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 6, 2023
Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.🏅🇹🇷 pic.twitter.com/FSB0TDafiY
ATA SPORUNDA DESTAN YAZDI
Emine Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon! Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"