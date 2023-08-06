Kılıçdaroğlu’na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti

İMAMOĞLU YİNE YOLLARDA!

Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbulluyu kaderine terk edip, yaşanan doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan, 2023 seçimlerinde ise şehir şehir tur atan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de çok dikkat çeken bir yerde gezecek.