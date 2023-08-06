Kılıçdaroğlu’na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti

CHP'de genel seçimler sonrası başkanlık yarışı kızışıyor. Karşılıklı hamlelere ise her gün yenisi ekleniyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, yine şehir turuna çıkmaya karar verdi.
İMAMOĞLU YİNE YOLLARDA!
Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbulluyu kaderine terk edip, yaşanan doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan, 2023 seçimlerinde ise şehir şehir tur atan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de çok dikkat çeken bir yerde gezecek.
MUHALİF İSİM JAHREİN İSYAN ETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir şehir gezmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Muhalif paylaşımlarıyla bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç da sosyal medya hesabında bu duruma isyan etti.
"İSTANBUL'UN PARASI DENİZ YEMEZSEN KERİZ DERLER"
Sonuç sosyal medya hesabında, "İBB parasıyla şöyle bir de suni karşılama komitesi ayarladın mıydı mis gibi olur. Adam başı 500 lira dağıtsan yeter bence. İstanbullunun parası deniz. Yemezsen keriz derler eko ağabey." İfadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir turuna çıkması sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu.