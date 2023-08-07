Kabine, ekonomi ve dış politika gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 15.00'da Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve dış politika oluşturacak. Askıya alınan tahıl koridorunun geleceği masaya yatırılacak ve Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmelerinin şifreleri konuşulacak. Ekonomide atılan adımlar ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı JP Morgan toplantısı değerlendirilecek. Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları ve şehir buluşmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak.Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıyla ilgili gelişmeleri kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomik yönetimin kat ettiği mesafe görüşülecek.Çalışma hayatı kapsamında görüşmelerin başladığı kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak.