ABD basını: Türk İHA’ları rakiplerını gölgede bıraktı

Türkiye'ninsavunma sanayiindeki başarısı dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. "Türk İHA'ları rakiplerini gölgede bıraktı" diyen ABD merkezli Business Insider, Arap coğrafyasında Türk İHA'larına gösterilen yoğun ilgiyi kaleme aldı. "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, endişelenmeyi bırakıp Türkiye'nin Bayraktar İHA'larını sevmeyi nasıl öğrendi?" başlıklı analizde, "Suudi Arabistan ve BAE, Türkiye'nin yerli askeri insansız hava araçlarına doyamıyor gibi görünüyor. Her iki ülke de Türk Bayraktar insansız hava araçları için milyarlarca dolarlık önemli anlaşmalar imzaladı" denildi. Analizde, "Bu muazzam anlaşmalardan önceki on yıl boyunca, Suudiler ve BAE, Çin insansız hava araçlarını, özellikle de Yemen ve Libya'da savaş gören Wing Loong II'yi satın aldı. Ancak Çin yapımı İHA'lar, TB2'nin hızlı yükselişinin karşısında çekiciliğini kaybetti" denildi.