CHP'liAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni bir skandala daha imza attı. Çerçioğlu, yönetim kurulu üyelerinin yolsuzluktan yargılandığı belediye şirketi Aydın İmar A.Ş.'yi önce batırdı, daha sonra da şirket iflas etmesin diye belediye kasasından 192 milyon lira aktardı. Daha önce FETÖ'ye ihale kıyağı ve yolsuzlukla gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şimdi de batık belediye şirketine belediye kasasından para aktardı. 2021 yılı Sayıştay raporuna göre 6 yıllık zararı 58 milyon lira olan belediye şirketi Aydın İmar A.Ş.'ye toplam 192 milyon lira aktarıldığı belirlendi. Raporda, 'Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesi 40 milyon 212 bin lira. 2014-2020 yılı arasındaki toplam zarar 58 milyon 738 bin 333 lira olduğu göz önüne alındığında, şirketin uğradığı zararın 2019 yılı sonu itibarıyla ödenmiş sermayesinin tamamını karşılıksız bıraktığı görülecektir. 2020 ve önceki yıllara ilişkin yönetim ve genel kurul kararları incelendiğinde bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunulmadığı ve bir karar alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla kanun hükmü gereği şirketin fiilen sona ermesi gerekmektedir' denildi. Batık belediye şirketinin fiilen sona ermesi gerekirken, 2022'de belediye kasasından Aydın İmar A.Ş.'ye önce 40 milyon, 2023'te 152 milyon 918 bin 697 lira aktarıldığı belirlendi. Ticaret sicil gazetesine göre batan belediye şirketinin Yönetim Kurulu üyesi Nermin Canyurt'un ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaparken 2 yıl önce emekli olduğu ve İstanbul'a yerleştiği ancak Aydın İmar A.Ş.'den maaş almaya devam ettiği öğrenildi. Nermin Canyurt ile diğer yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürdal yolsuzluk davasından yargılandığı belirtildi. Şirketin Genel Müdürü olarak görev yapan Ümit Erkan ise FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile Mersin'de ihaleye fesat karıştırmaktan ve örgüt üyeliğinden yargılanıyor.