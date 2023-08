Bunlar çevreci değil takozcu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki çalışmaları engellemeye çalışan "çevreci görünümlü marjinallere" sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan şu mesajları verdi:Son 10 yıldır, aynı oyunun, aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık. Bunun son örneklerinden biri, ülkemizin en önemli elektrik üretim tesislerinden olan Kemerköy Termik Santrali'nin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral, ülkemiz ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor.Almanya ve Fransa başta olmak üzere, hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken, ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır.Son 21 yılda Türkiye, toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 2023 sonu için hedef 30 milyon fidan dikmek. Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine takoz koymak olanlar tüm bu hakikatlerle ilgilenmiyor. Yurt içindeki mankurtlar ve yurt dışındaki azılı düşmanlarımız tarafından ülkemiz aleyhinde yürütülen yalan ve iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi strateji her gün biraz daha çöküyor. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum, Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Acaba bugüne kadar ne kadar zeytin fidanı diktiniz veya ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bir de bunların rakamını açıklayın. 'Bir tane ağaç diktik' diyemezler.Türkiye'nin en büyük talihsizliği, maalesef, iş bilmez, vizyonsuz, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır. Biz, bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken, kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.Enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.İnşallah 15 Ağustos'a kadar deprem bölgesinde çadır ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşıyacağız.Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkânı elde etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrının, dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olmasının önünde hiçbir mâni görmüyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım.Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada, kendilerini rahat hissettikleri kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuftur. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler, her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklarçiftçinin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak için Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun kalite için kg başı 84 lira, levant kalite için kg başı 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilere ayrıca kg başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır.