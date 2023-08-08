HDP’li Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan küstah çağrı: Meclis’te bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler düzdü!

Kürsüde açık açık terör güzellemesi yapan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Toplumsal barışın tesis edilmesi için en önemli kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır... Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

TBMM'de terörist başına övgüler yağdıran Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın sözlerine tepki yağdı.