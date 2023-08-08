HDP’li Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan küstah çağrı: Meclis’te bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler düzdü!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyonuna destek çıktı. Koalisyon masasına ortak olarak katılan HDP, seçim dönemi açıkladığı bildirgelerle her fırsatta teröre destek çağrısı yaptı.
Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı. Oylarında bile düşüş yaşadı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ise skandal açıklamalara imza attı.
Kürsüde açık açık terör güzellemesi yapan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Toplumsal barışın tesis edilmesi için en önemli kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır... Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.
TBMM'de terörist başına övgüler yağdıran Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın sözlerine tepki yağdı.
Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın açıklamalarının ardından akıllara bir kez daha kirli sicili geldi. HDP'li Uçar'ın 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.
HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, seçim dönemi okuduğu bildirgede, "Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız. Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız" ifadelerine yer vermişti.