Özel hukuk tüzel bilirkişi uygulaması hayata geçti

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi olabileceğine yönelik hedefler vardı. Bu hedeflerin bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün itibariyle gayrimenkul değerleme anlamında Ankara İcra Dairesinde bu uygulamayı başlatıyoruz. Önümüzdeki aylarda da özellikle muhasebe alanında ve araç değerleme alanında bu uygulamayı başlatmış olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 34. İcra Müdürlüğünde gerçekleştirilen Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtım Toplantısında konuştu. Bakan Tunç, yaptığı konuşmada özel hukuk tüzel kişi bilirkişi uygulamasını tüm ülke genelinde başlattıkları müjdesini paylaşarak, "Daha önce Ankara İstanbul ve Antalya'da pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün itibariyle de gayrimenkul değerleme alanında özel tüzel kişilik bilirkişi uygulaması tüm ülke genelinde başlamış oluyor. 6754 sayılı bilirkişilik kanununda bilirkişilik 2016 yılında yeniden düzenlenmişti. Bu düzenleme kapsamı içerisinde bilirkişilerin tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceği hususu kanunda yer almıştı. Özel hukuk tüzel kişileri de bundan sonra bilirkişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek" dedi.

Bilirkişilik müessesesinin yargı açısından çok önemli bir müessese olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz teknik konularda, uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiye başvuruyorlar ve bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Bilirkişiler hukuki konularda görüş ifade etmiyorlar, kendi uzmanlık alanlarında mahkemenin onlardan istediği teknik, özel bilgi gerektiren hususlarda görüş bildiriyorlar. Bu kapsamda da yargılamanın önemli bir unsuru olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan bilirkişilik müessesine önem veriyoruz. Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur. Yargıda özellikle bilirkişi uygulamasında ki aksamaların giderilmesi anlamında 2016'da TBMM'de o dönemde ben Adalet Komisyonundaydım, bilirkişilik kanununda alt komisyon başkanı olarak görev yapmıştım. Bu müessesenin düzenlenmesi ile ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştuk. Bugün de o düzenlemeler içerisinde yer alan özel hukuk tüzel kişiliği bilirkişiliği müessesinin hayata geçirilmesini görmüş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planında adil yargılanma hakkı açısından bilirkişilik müessesine vurgu yaptığını, orada da özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi olabileceğine yönelik bir hedef konulduğunu belirterek, "Yine Yargı Reformu Strateji Belgelerinde de bu kapsamda hedefler vardı. Bu hedeflerin de bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini hep birlikte görmüş oluyoruz.

Uygulamanın çok verimli gittiğini pilot uygulamada görüyoruz. Orada özellikle ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. Binde yaklaşık 10-15 dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da yargının hızlanması açısından önemli bir husus. Makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus. Bugün itibariyle gayrimenkul değerleme anlamında Ankara İcra Dairesinde bu uygulamayı başlatıyoruz. Önümüzdeki aylarda da özellikle muhasebe alanında ve araç değerleme alanında bu uygulamayı başlatmış olacağız" diye konuştu.

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş Genel Müdürü Hasan Emre, özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliğinde ilk pilot uygulamanın 2020 yılında başladığını, bugüne kadar toplamda 4 bin 769 adet rapor sunduklarını söyledi. Emre, hazırladıkları raporlardaki hata payının yüzde birin altında olduğunu ve kısa bir sürede raporları teslim ettiklerini kaydetti.