Savunma sanayiimizin gözdeleri destan yazıyor

Türkiye'nin öncü savunma sanayii kuruluşları, birbiri ardına yaptıkları anlaşmalarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. BAYKAR, ASELSAN ve ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Suudi Arabistan ile yeni işbirlikleri imzaladı. Baykar, SAMI (Saudi Arabia Military Industries) arasında insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'da yerel üretimine yönelik anlaşma, ASELSAN ve NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası,ROKETSAN ile yine NCMS firması arasında akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dost ve müttefik Suudi Arabistan ile imzaladığımız işbirliği anlaşması, her iki ülkenin de savunma sanayiine güç ve ivme katacak. Dünyada yeni bir çağ açan İHA teknolojilerimizle ihracat odaklı büyürken, müttefiklerimizin de yüksek teknolojilerine katkı sunabilmek ülkemiz için büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ise, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın rehberliğinde Baykar olarak sektörümüzün gelişimi için de gayret gösteriyoruz. İşbirliği yaptığımız firmalarımız da açtığımız yolu takip ederek ekosistemimize büyük katkı sağlıyor. Birçok alanda birlikte çalıştığımız ASELSAN ve ROKETSAN da bu kapsamda sahip oldukları deneyim ve tecrübeyi Suudi Arabistan savunma sanayiinin gelişmesi için kullanacak. Bu sayede Türk savunma ve havacılık sanayiinde alt sistem üreten yüzlerce firmamız için de ihracat kapısı ve yeni iş alanları açılacak" dedi.BaykarCEO'su Haluk Bayraktar, heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını söyledi. Yeni teknolojileri uygulayan ülkelerin avantaj elde etmekle kalmadığını, müttefikleriyle daha güçlü bağlar kurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar AKINCI dahil yenilikçi teknolojileri paylaştık. Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformun geliştirilmesi paha biçilmezdir. Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değil. Akıncı, onlarca bilgisayar, on binlerce satır kod ve yapay zekâ ile donatılmış akıllı bir robottur" dedi.