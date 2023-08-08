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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:03 Son Güncelleme: 8.8.2023 11:04

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz
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