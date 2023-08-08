Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti

Doktor Devrim Lehmann, eşi ve büyük oğlu ile birlikte Alp Dağları bölgesinde yürüyüşe çıktı. Aniden çıkan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, doktor Devrim Lehmann'ın üzerine düştü. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi eşi ve oğlu yaptı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doktor Lehmann'ın ölümüne ilişkin Fransız makamları tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.