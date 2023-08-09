‘CHP Genel Merkezi trol ordusu besliyor’

CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı en sert muhalefeti yürüten isimlerin başında gelen Tanju Özcan'dan şoke edici bir itiraf geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konuştukça batmak diye bir deyim var ya, işte tam da sizleri tarif ediyor gibi Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu. Her tweet'inizin, her haberinizin altına o kadar çok eleştiri ve hakaret yağıyor ki, hâlâ o koltuklara tutunmaya çalışmanız beni utandırıyor. Bunların hepsi trol mü zannediyorsunuz? Haydi, yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin herhangi bir şehrinde esnaf ziyareti yapın. O zaman gerçekleri görür ve küçük bir ihtimal ama belki utanıp gereğini yaparsınız. Bir de merak ettiğim bir şey var: Eren Erdem'in başında bulunduğu kendi beslediğiniz trol ekipleri size niye sahip çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Özcan daha önce Erdem'in trol ordusu kurduğunu belirttiği bir paylaşımında "Sahi bu tuttuğun yeni trol ordusunun parasını nereden buluyorsun?" demişti.