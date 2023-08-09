TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'DEN AÇIKLAMA

Rusya'nın adımının ardından KKTC'den flaş bir açıklama geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." dedi.

ERSİN TATAR A HABER'E KONUŞTU

Konsolosluk kararıyla ilgili A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Rusya'nın ilk önce konsolosluk hizmeti için bir bina tahsis etmesi gerektiğini ifade etti ve bu kararın Ukrayna Savaşı sonrası Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB ile yakınlaşması sonrasında gerçekleşmesine dikkat çekti ancak bu olumlu kararın KKTC'nin başka emellere alet olmasına neden olmayacağının da altını çizdi.

Ersin Tatar: Rusya'nın KKTC'ye başkonsolosluk açma kararı Türkiye'nin büyük desteğinin sonucu | Video

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Her ne kadar tanınmasak da ayrı bir devlet ve otorite var. 144 farklı ülkeden öğrenci KKTC'de eğitim görmektedir. Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa iki devlet olarak gerçekleşecektir. Türk askerinin de buradan çekileceği bir oyun vardı. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süreçten sonra bu oyun sona ermiştir." diyen Tatar, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada büyük desteğini vurguladı.

ERDOĞAN'IN "KKTC'NİN TANINMA ZAMANI GELMİŞTİR" SÖZLERİ

Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta BM Genel Kurulu'nda "KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir." demesi ve Türk Devletler Teşkılatı'na gözlemci olarak katılmamız süreci hızlandırmıştır." diye ekledi.

Ersin Tatar "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin egemen bir Türk devleti olarak kabul edilmesi açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır. Rusya'nın bu adımı da bu siyasetin meyvelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Tanınma adına bir adımdır." şeklinde konuştu.