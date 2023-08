AK Parti’li Yılmaz: ’Halka hizmet hakka hizmettir’

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleriyle bir araya gelen Yılmaz, istişare toplantısında parti üyelerine ve yöneticilerine, 2024 yerel seçimleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. AK Parti'nin yerel ve genel seçimlerde Bursa'dan güçlü destek aldığını belirten Yılmaz, "Yapmış olduğumuz il ziyaretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, kentlerimize yapılan yatırımlar, geleceğe yönelik çalışmalar, merkezi hükümetin hizmet seferberliğinin yerel yönetimlerdeki karşılığını istişare ve değerlendirme imkanını buluyoruz. Yapılan çalışmaları yakinen görüyor ve takip ediyoruz. Geride bıraktığımız 2023 genel seçimleri ve ülkemizin ilk kez tanıştığı, iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mührünü Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan, yoğun desteğini üzerimizde hissettiğimiz Bursalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerini özel olarak alkışlamak istiyorum. 2023 seçimleri, gerek yerel yönetimler anlamında belediyecilik hizmetleri olsun, gerekse merkezi hükümet yatırımlarının yansıması olsun aşkla, şevkle yapılan hizmet anlayışının sandığa yansımasının sonucudur. Bu bilinçle çalışmalarımızı ve insan odaklı hizmet anlayışımızı artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.



'BİZ O STARTI 2019'DA 31 MART SEÇİMLERİNİN ERTESİ GÜNÜ VERDİK'

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirip, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 2023 seçimlerinde gördük işte, hep birlikte gördük, analiz ettik. 2 yıl kadar bir masa etrafında toplanıp durdular. Kendi tabirleri ile dayatmanın olduğu, adeta noter masasına dönüşmüş olan bu masa, geldiğimiz noktada da darmaduman olmuş vaziyette. Koltuk davası ile meşguller, makam hırsı ile meşguller. Biz, konuşmaya başladığımdan beridir dediğim gibi mevki, makam, koltuk gibi dünyevi hırsları aşmış, 'Halka hizmet hakka hizmettir' bilinciyle halkına hizmet eden, Bursalı hemşehrilerine hizmet eden bir anlayış içindeyiz. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Muhalefet 'Çalışmalarımıza start verdik' diyor. Yahu biz o startı 2019 yılı 31 Mart seçimlerinin ertesi günü verdik. 1 Nisan 2019'da verdik. Geçirdiğimiz her seçimin ertesi günü biz gelecek seçimin startını veren bir partiyiz."



'BİZİM İÇİN HER İL ÖNEMLİ'

2024 yerel seçimlerinde, seçmenin büyük ölçüde desteğini alma hedefiyle seçimlere hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Hedefimiz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkımızın büyük desteğini almaktır. Bu hedefler doğrultusunda, adeta varını yoğunu ortaya koyarak fedakarca çalışan milletvekillerimizle, başkanlarımızla, gece gündüz demeksizin her göreve koşan, ana kademe, kadın ve gençlik kolları teşkilat mensuplarımızla, mahalle temsilcilerimizle, komisyon üyelerimizle, var gücümüzle bu süreci tamamlayacağız. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz daha çok gündeme geliyor. Bizim için her bir ilimiz önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın, talepleri, istekleri, görüşleri, ihtiyaçları gelecekleri bizim için ön planda. Ayrımız gayrımız yok, herkesi kucaklayacak bir prensiple yolumuza devam edeceğiz. Elbette İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i, AK belediyecilikle buluşturmak için son derece titiz bir çalışma yürüteceğiz. Ama bu prensipler Bursa'yı da her bir ilimizi de kapsayacak" diye konuştu.

İstişare toplantısı, protokol konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.