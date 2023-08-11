Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti… Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
"6 YIL BANA 6 BİN YIL GİBİ GELDİ"
Oğlunun mezarı başında SABAH'a duygularını anlatan anne Ayşe Bülbül," Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 6 yıl bana 6 bin yıl gibi geldi. Mezarı bana dağ gibi sınır oldu. Yüreğim çok yanıyor, içim sürekli sızlıyor. Dünya Eren'siz bomboş gidiyor. Allah'ın takdiri bu, yapacak bir şey yok. Eren'im hayattayken yokluklar içinde yaşadı. O zor günleri ömrüm boyunca unutamam. Erenimin küçük yaşta kimselerin yapamadığı işleri tek başına yapardı.
Yardımsever kişiliğiyle herkesin işine koşardı. Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Bazen ise kapımızın önüne gül getirir, kapıyı çalar saklanırdı. Kapıyı açtığımda önümde gülleri görür, gözyaşlarımı tutamazdım. Onu çok özlüyorum. Şehit oğlumun acısı gittikçe artıyor, onun özlemi hiç bitmiyor.
Günlerimi Eren'în resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak geçiriyorum. En çok isteği ise askere gitmek, o hainlere karşı mücadele vermekti. Eren'im vatan için şehit düştü. Devletimiz onun kanını yerde bırakmadı. Onu şehit edenleri, hainleri kısa sürede yok etti. Allah devletimizden, milletimizden Eren'imi unutmayanlardan razı olsun" dedi.
"ONA OLAN ÖZLEMİMİZ HİÇ BİTMİYOR"
Eren'e olan özlemlerinin hiç bitmediğini belirterek Ağabeyi Arif Bülbül ise, Küçükken bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. "Abi askere gideceğim, o hainlere karşı mücadele vereceğim" sözü ise hala kulaklarımda çınlıyor .O hainler kardeşimi şehit etti. Devletimiz bizi unutmadı, sahip çıktı. Eren'imin kanını yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Tarif edilemez bir acının üstünden 6 yıl geçti. Kardeş acısı çok zor bir acı,yara. Babam ile Eren'im mezarda, ahirette beraberler. Elbet bir gün orada onlarla kavuşacağız" dedi.