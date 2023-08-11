Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

"ONA OLAN ÖZLEMİMİZ HİÇ BİTMİYOR"

Eren'e olan özlemlerinin hiç bitmediğini belirterek Ağabeyi Arif Bülbül ise, Küçükken bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. "Abi askere gideceğim, o hainlere karşı mücadele vereceğim" sözü ise hala kulaklarımda çınlıyor .O hainler kardeşimi şehit etti. Devletimiz bizi unutmadı, sahip çıktı. Eren'imin kanını yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Tarif edilemez bir acının üstünden 6 yıl geçti. Kardeş acısı çok zor bir acı,yara. Babam ile Eren'im mezarda, ahirette beraberler. Elbet bir gün orada onlarla kavuşacağız" dedi.