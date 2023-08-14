Firari tetkik hakimi Necmeddin Özmen tutuklandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen 12 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı. Yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen Özmen'in adresinde yapılan aramada 1 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde Euro, dolara İsveç frangı ve altın ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.