Kahramankazan Türkiye’ye Örnek Oldu: 330 Depremzedeye iş kapısı oldu

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok depremzedeye kucak açan Kahramankazan Belediyesi, başlattığı "İşte Kardeşlik" projesi ile Ankara'da ikamet eden depremzedelere iş bulma imkânı sağladı. Türkiye'de ilk defa Kahramankazan tarafından hayata geçirilen proje büyük destek görürken proje kapsamında 330 depremzede işe yerleştirildi.

SERHAT OĞUZ; "Örnek belediyecilik anlayışımız hiçbir zaman bitmeyecek, biz örnek projeler sunmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olacağız. Millet olmak bunu gerektirir. Zor zamanlarda kenetlenmek, birbirimize destek olmak bizim ecdadımızdan en değerli miraslarımızdandır" dedi.

Depremzedeler Kahramankazan'da kendileri için sunulan imkânlar dolayısıyla Başkan Oğuz'a ve Kahramankazan halkına teşekkürlerini sunarken bu yardımların kendilerine en büyük umut olduğunun altını çizdiler.





KAHRAMANKAZAN ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN PROJE TÜRKİYE'DE İLKE İMZA ATTI

Türkiye 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. AK Parti hükümeti tarafından deprem bölgeleri yeniden imar edilirken Kahramankazan belediyesi öncülüğünde başlatılan Evim Evindir projesi kapsamında binlerce depremzede aile de Ankara'da misafir edilmeye devam ediyor. Proje kapsamında güvenli bir şekilde hayatlarına devam eden depremzedelere iş imkânı sunan "İste Kardeşlik" projesi hayata geçirildi. Kahramankazan öncülüğünde hayata geçirilen proje Türkiye'de bir ilke imza attı.





330 DEPREMZEDE İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez Kahramankazan Belediyesi'nin başlattığı ve "Evim Evindir" diyerek tüm halkın kapılarını depremzedelere açtıkları yardım faaliyetinin Türkiye'ye örnek proje olmasından sonra Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un "İşte Kardeşlik" çağrısı da büyük ses getirdi. Evlerinden ve işlerinden olan depremzedelere Kahramankazan'da güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etme imkânı sunulurken aynı zamanda gelir kapısı da açıldı. Evim Evindir projesiyle misafir edilen 5 bin 400 depremzede için Kahramankazan'da iş imkânı sunan proje kapsamında www.istekardeslik.com sitesi kuruldu. İşte Kardeşlik diyerek destek vermek isteyen işverenler uygulama üzerinden depremzede vatandaşların iş bulmalarına katkıda bulundular. Proje kapsamında 330 kişi işe yerleştirildi.





"ÖRNEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECE"

Depremin ilk anından itibaren durmaksızın çalışmalarına devam eden ve depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf eden Başkan Oğuz, ''Biz kardeşlerimizin ne evsiz barksız ne de işsiz kalmasına müsaade edemeyiz. Şu ana kadar elimizden ne geliyorsa yaptık şu andan sonra da Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Örnek belediyecilik anlayışımız hiçbir zaman bitmeyecek, biz örnek projeler sunmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olacağız. Millet olmak bunu gerektirir. Zor zamanlarda kenetlenmek, birbirimize destek olmak bizim ecdadımızdan en değerli miraslarımızdandır'' dedi.