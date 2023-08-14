Yesevi Alperenler Derneği’nden İstanbul Üniversitesi’ne suç duyurusu

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Üniversitesi Akademik kadrosunda görevli 11 doktor ve öğretim görevlisinin 22 çocuğa tıbbı ve kanuni ilkelere aykırı olarak ergenlik durdurucu haplar verdikleri belirtilerek cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılmasına öncülük ettikleri belirtildi. Dilekçede, 22 çocuğun 'ergenlik durdurucu hormonlar' kullandığına yer verilmiş. Ameliyat olan 7 çocuktan birinin ise yeni bedensel görünümünden memnun kalmadıkları gerekçesiyle tedaviyi yarıda bıraktığı ifade edildi. Suç duyurusunda şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.Suç duyurusu ardından basın açıklaması yapan Kürşat Mican, gençlerin bu ameliyatlara özendirildiğini ileri sürdü. Mican, gençlerin ergenliğini tamamlamadan cinsiyet değişikliğine karar vermemesi gerektiğini belirterek "Türkiye'de sabah akşam şu an da cinsiyet değişimi ameliyatları için propagandalar yapılıyor. Cinsiyet değiştirmiş yüzlerce buhranlar bunalımlar yaşayan gençlerimiz var ve bunlar eski biyolojik cinsiyetine geri dönmek istiyor lakin kimse de bunların sesini duymuyor. Cinsiyet değiştirmek isteyen gençlerimiz artık gözünüzü açın. Belli karakteriniz oturmadan asla karar vermeyin." Dedi.