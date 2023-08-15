CHP’deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım

İMAMOĞLU YALANLADI: BÖYLE BİR MESAJLAŞMAMIZ YOKTUR

Barış Yarkadaş'ın iddialarını yalanlayan İmamoğlu, "Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hele hele hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur." ifadesini kullandı.