İmamoğlu yönünü yine ’İstanbul’a çevirdi! HDP’den veto: Bir suda bir kez yıkanılır

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan muhalefet partileri yerel seçimler öncesi tam anlamıyla dağılmış durumda. Seçimin yıkımı ise en çok CHP'de hissedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel seçimler sonrasında daha önce 'baba-oğul' oldukları iddiasında bulunduğu Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYMÜŞ!

Son olarak bugün açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü tekrar İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu, "Mühürlüyüm" dediği İstanbul'u "bir kez daha savunmak için yola çıktığını" söyledi.

'PARTİLER ÜSTÜ İTTİFAK' HAYALİ

İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü. İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

HDP'DEN İLK VETO GELDİ!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

"BİR SUDA BİR DEFA YIKANILIR"

Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi: "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz."