Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu yönünü yine 'İstanbul'a çevirdi! HDP'den veto: Bir suda bir kez yıkanılır
Giriş Tarihi: 15.8.2023 18:30 Son Güncelleme: 15.8.2023 18:41

İmamoğlu yönünü yine 'İstanbul'a çevirdi! HDP'den veto: Bir suda bir kez yıkanılır

Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı Genel Başkanlık savaşında bugün geri adım atan Ekrem İmamoğlu, bugün açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, tekrar İstanbul'dan ve 'partiler üstü ittifak' adayı olarak seçime girme niyetini ortaya koydu. İşte İmamoğlu'nun bu talebine geçmiş seçimlerde ittifak kurduğu HDP'den veto geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen "Bir suda bir defa yıkanılır" dedi ve İmamoğlu'na kendi çizgilerine gelmesi yönünde mesaj verdi.

İmamoğlu yönünü yine ’İstanbul’a çevirdi! HDP’den veto: Bir suda bir kez yıkanılır

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan muhalefet partileri yerel seçimler öncesi tam anlamıyla dağılmış durumda. Seçimin yıkımı ise en çok CHP'de hissedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel seçimler sonrasında daha önce 'baba-oğul' oldukları iddiasında bulunduğu Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYMÜŞ!

Son olarak bugün açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü tekrar İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu, "Mühürlüyüm" dediği İstanbul'u "bir kez daha savunmak için yola çıktığını" söyledi.

'PARTİLER ÜSTÜ İTTİFAK' HAYALİ

İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü. İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

HDP'DEN İLK VETO GELDİ!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

"BİR SUDA BİR DEFA YIKANILIR"

Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi: "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz."

ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu yönünü yine 'İstanbul'a çevirdi! HDP'den veto: Bir suda bir kez yıkanılır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA