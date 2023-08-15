Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları

ADİL SERDAR SAÇAN'IN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"

Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.

"SİYASİ DOLANDIRICI DEMİŞTİM..."

İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."

"MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"

Ertugan şunları da ekledi: Al sana belge 1. İstanbul Kurucu Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısısınız.