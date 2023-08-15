Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, daha önce de dile getirdiği ve Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğu yönündeki iddialarına bir mesajlaşma görüntüsü de ekledi.
ADİL SERDAR SAÇAN'IN MESAJLARINI PAYLAŞTI
Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.
"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"
Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.
"SİYASİ DOLANDIRICI DEMİŞTİM..."
İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."
"MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"
Ertugan şunları da ekledi: Al sana belge 1. İstanbul Kurucu Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısısınız.
ERTUGAN VE BAZI İSİMLER PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.
''VAY EMEK DOLANDIRICISI VAY'
Musa Ertugan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Disiplin mi? Çokta tın, sen düşün! Vay emek dolandırıcısı vay... Sene 2015… Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var… O günlerde sen en çok bana 'Hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın.
'BURASI SENİN ÖZEL AİLE ŞİRKETİN Mİ?'
Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım."