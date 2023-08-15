Yarı yolda kalan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na iki soru: Dost acı söyler…

Tanju Özcan: Bir tek ben mi anlamadım?

CHP'den ihraç edilen ve parti içi değişimden yana tavrını koyan ve bunun için Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, net bir şekilde tavrını ortaya koyamayan İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?