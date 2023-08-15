Yarı yolda kalan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na iki soru: Dost acı söyler…

Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir şekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti. İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığını resmen duyurdu. Genel Başkanlık konusunda da açıklamalarda bulunan İmamoğlu; "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" ifadelerine yer verdi.
"ADAYIM DEMEDİM, YOLA ÇIKIYORUM DEDİM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim. Adayım demek siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın süreçleri vardır" diyerek değişim hareketinden resmen geri adım attı. Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan: Bir tek ben mi anlamadım?
CHP'den ihraç edilen ve parti içi değişimden yana tavrını koyan ve bunun için Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, net bir şekilde tavrını ortaya koyamayan İmamoğlu'nu eleştirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:
"Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?