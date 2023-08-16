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Giriş Tarihi: 16.8.2023 18:07 Son Güncelleme: 16.8.2023 18:07

Bakan Güler'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

AA
Bakan Güler’den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’a ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçti.

Bakan Güler, ziyarette, Orgeneral Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve bugün gerçekleşen devir-teslim törenleri sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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Bakan Güler'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'a ziyaret
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