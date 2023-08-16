Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçti.
Bakan Güler, ziyarette, Orgeneral Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve bugün gerçekleşen devir-teslim törenleri sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.
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Bakan Güler'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'a ziyaret