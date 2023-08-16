Bakan Güler’den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’a ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçti.

Bakan Güler, ziyarette, Orgeneral Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.