Cennet koyunu kurtaran karar

Ankara merkezli Artes Enerji Şirketi Grubu bünyesinde yer alan RSC Elektrik'in İzmir'in Urla ilçesinde hayata geçirmek istediği 'Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (3 Adet)' projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını verdi.
Bakanlık, Demircili Mahallesi sınırlarındaki Demircili Koyu'nun yanı başındaki arkeolojik ve doğal SİT statüsündeki alanda gerçekleştirilmek istenen projeyi reddetti. İptalin ana gerekçesi ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün proje tanıtım dosyasına sunmuş olduğu görüş yazısı oldu.
BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
Görüş yazısında bölgenin birinci derece arkeolojik SİT olduğu ifade edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırma kararı aldı.
AYNI ZAMANDA ZEYTİNLİK
Proje kapsamında 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda kalan 4863 hektarlık 3 adet sondaj kuyusu açılması planlanıyordu. Sondaj kuyuları zeytinlik ve ormanlık alan statüsünde yer alıyordu. Ortaya çıkan kaynağın elverişli olması halinde jeotermal enerji santralinde enerji üretme amacı ile kullanılması planlanıyordu.