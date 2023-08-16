Cennet koyunu kurtaran karar

Bakanlık, Demircili Mahallesi sınırlarındaki Demircili Koyu'nun yanı başındaki arkeolojik ve doğal SİT statüsündeki alanda gerçekleştirilmek istenen projeyi reddetti. İptalin ana gerekçesi ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün proje tanıtım dosyasına sunmuş olduğu görüş yazısı oldu.

BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Görüş yazısında bölgenin birinci derece arkeolojik SİT olduğu ifade edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırma kararı aldı.