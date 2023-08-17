Ahmet Şık’a mahkemeden ders gibi karar

BU devlet katil, evet bu devleti yıkmamız gerekiyor' sözleriyle devletin manevi şahsına hakaret eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdiği Ali İsanç yargılandığı davadan beraat etti. Kararda, İsanç'ın söylemlerinin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğine dikkat çekildi. Her fırsatta Türk devletine yönelik saldırılarda bulunan Ahmet Şık'ın, kendisine hakaret ettiğini öne sürerek mahkemeye verdiği Ali İsanç'ın yargılandığı davadan ders niteliğinde bir karar çıktı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, İsanç'ın söylemlerinin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğine dikkat çekti. Kararda, sanık hakkında takdiren ceza verilmesine yer olmadığına dair hukuki ve vicdani kanaat hasıl olduğu da kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere suçun haksız bir fiile tepki olarak işlendiği anlaşıldığından TCK'nın 129/1. Maddesi delaletiyle 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 223/4-d maddesi gereğince sanık hakkında takdiren ceza verilmesine yer olmadığına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."