Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer’den Merdan Yanardağ’a ziyaret

BEBEK KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ: SON DERECE ZEKİ BİRİSİ

CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.

Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

TUTUKLANMIŞTI

TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı."İroni yaptım" diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.