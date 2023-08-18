İBB kavşak için çivi bile çakmadı

AK Partiİstanbul Milletvekilli Murat Kurum, Çekmeköy'de Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nca temeli atılan Taşdelen Kavşak Projesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması gereken kısımlara henüz bir çivi dahi çakılmadığını söyledi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yaşananlara tepki gösteren Kurum, İstanbul'un 5 yılının bu şekilde geçtiğini vurguladı. Kurum, "Çekmeköylü kardeşlerimizi düşünerek, bundan birkaç ay önce Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği, Taşdelen Yenidoğan mevkiine Ulaştırma Bakanlığı'mızla bir kavşak çalışması başlattık. 3.5 ay sonra gördük ki, bakanlığın çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Ancak İBB'nin sorumluluğundaki dar bir alana çivi bile çakılmamış. Hatta yol daraltılmış, vatandaş mağdur edilmiş" dedi.