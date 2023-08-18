İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Rusya, uygun şekilde ikaz edilmiştir

Rusya'nın Palua bandıralı Şükrü Okan ismindeki bir kargo gemisine baskın yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkması ardından çeşitli manipülasyon haberlere imza atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada "Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz'de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" şeklinde sordu.

"TÜRK BAYRAKLI BİR GEMİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter-X hesabından yaptığı açıklamada, " 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir. Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil, uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir" denildi.

"UYGUN ŞEKİLDE İKAZ EDİLMİŞTİR"

Ka-29 helikopterleriyle gemiye inen Rus askerleri tarafından geminin teftiş edilmesiyle ilgili açıklama yayımlayan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamanın devamında, "Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan "bayrak devleti'dir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir" ifadelerini kullandı.