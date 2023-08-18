Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması





"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi AK Parti'nin en büyük başarısı, şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır. Liderimizin öncülüğünde ortaya koyduğumuz ve saymakla bitmeyecek birçok altyapı ve üstyapı projesi, ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'de dokunmadık insan, devlet nezdinde gönlünü kazanmadık kesim bırakmamış olmamız da hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de milletle devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır. Tüm mega projelerin yanı sıra sosyolojik travmaların artık geride kalmasını sağlayan bu başarı, Türkiye'yi ve milletimizi güçlendiren ve büyüten bir can suyu olmuştur."