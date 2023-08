AK Partili Tevfik Göksu İBB’’deki vahim tabloyu A Haber’de gözler önüne serdi!

İstanbul'da vatandaşın dertlerine çare olamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diğer taraftan da gözünü CHP Genel Başkanlığına dikti. Oysa İstanbul tam anlamıyla sorunlar yumağına dönen sıkıntılarla karşı kaşıya.

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4.5 yıllık İBB performansı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından A Haber'de yorumlandı.

"İMAMOĞLU'NUN İBB GÖREVİ MANİPÜLASYON İLE GEÇTİ"

Göksü, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB görevi manipülasyon ve intihal ile geçti. Cumhurbaşkanı adayı olma sevdası ile 2 yıl geçti, daha sonra Cumhurbaşkanı aday olamayınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olma ümidi ile de yıllar geçti. Peki İstanbul bunun neresinde, İstanbul yok.

İstanbul'da her gün 1509 tane yeni araç trafiğe giriyor. Her gün İstanbul trafiğine kayıtlı olmayan, 100 bin aracın dışarıdan trafiğe girdiği bir şehir. İstanbul her gün 33 milyon yolculuğun yapıldığı bir kent, her gün 3.5 milyon metreküp su tüketen, her gün yaklaşık 4.5 milyon metreküp atık su üreten, binlerce değil milyonlarca ton çöp üreten, milyonarca turisti bağrına basan, tarihi hazineleri var olan bir kent.

Bu kenti yönetmeyi bırakın, herhangi bir şeyi bir yeri alıp bir yere götürmeyi de bırakın, maalesef mevcut var olanları da geriye götürme konusunda çok büyük bir dönem yaşadık. Aslında Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi oldu 'Fetret Dönemi' diye, gerçekten de öyle.

"İSTANBUL HAKKINDA REFERANS VEREMİYOR"

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yaptı. İmamoğlu'nun basın toplantısı metnini okudum ve şunu gördüm. 5 yıl İstanbul'u yönettiğini zanneden İBB Başkanı İmamoğlu, bir tane İstanbul ile ilgili referans veremiyor. 'Kendi siyasi geleceğini kutuplaşma üzerine kurguladığını AK Parti karşıtlarını bir zeminde buluşturacağını ve bunun bir İstanbul ittifakı olduğunu, İstanbul'u da savunacağını' vurguluyor. Sen İstanbul'u kimse karşı savunuyorsun.

"İMAMOĞLU KENDİ PARTİSİNDEN UTANIYOR"

İmamoğlu kendi partisinden utanan, kendi partisine güvenmeyen, başka partilerle kendisini partilerin üstünde gören ancak 4.5 yıl yönettiği İstanbul'dan da güç alamayan bir durumda bulunuyor.

"2018 YILINDA İHALESİNİ BİZ YAPMIŞIZ"

Dünyanın karşılaştığı çok önemli süreç var, bu da kuraklık. İstanbul şu an çok büyük bir su stresi yaşıyor. İstanbul 'su' stresi yaşıyormuş İmamoğlu'nun umurunda mı? Bakın bugün telefonlarımıza bir mesaj geldi. Gelen mesajda diyor ki, 'büyük bir sunum yapacağız' merak ettim neyi sunacaklar diye. 5. Yılda İstanbul'un su master planını sunuyorlar. Aferin iyi bir şey dedim. Sonra bir öğrendim ki 2018 yılında biz ihalesini yapmışız.

"TARİH İMAMOĞLU'NU YALANLADI"

Tarih İmamoğlu'nu öyle bir yalanladı ki, ne dedi 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır'." ifadelerini kullandı.