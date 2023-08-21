Budapeşte’de tahıl diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başbakan Victor Orban'ın davetlisi olarak, Macaristan Milli Günü etkinlikleri ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye günübirlik ziyarette bulundu. Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl koridoru diplomasisini Macaristan'da da sürdürdü.Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda Başbakan Orban ile bir araya geldi. İki lider yaklaşık 1 saat görüştü. Ardından Erdoğan ve Orban başkanlığında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye'nin Macaristan'a desteğini gösterme amacı taşıyan ziyarette, bölgesel ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecinin yanı sıra, Karadeniz'de yaşanan gerginlik, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan tahıl koridordu krizi de görüşmenin gündemindeydi.Ayrıca ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği, NATO'nun genişlemesine yönelik adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümü nedeniyle atılacak adımlar da ele alındı. Erdoğan Budapeşte'de, Kosova ile gerginlik yaşayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le de bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bu arada Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışı finalini de izledi. Erdoğan, Macaristan Milli Günü etkinliklerine de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la bir araya geldi. İki liderin Karmelita Manasıtırı'ndaki görüşmesi yarım saat sürdü. Macaristan Dışişleri Bakanlığı, gelecek yıl Türkiye'den 275 milyon metreküp doğalgaz satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuya ilişkin "BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan anlaşmayla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştireceğiz" dedi. Ardından Macaristan'ın kuruluş günü resepsiyonuna katılan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile fotoğraf çektirdi.CumhurbaşkanıErdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3.5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz."Özbekistanlideri Şevket Mirziyoyev'e, görüşmenin gerçekleştiği otelin kapısına kadar eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları da selamladı. Turistik seyahat için Antalya'dan Budapeşte'ye gelen Ali Rıza Sarıgüney de Erdoğan'ın Budapeşte'de olduğunu öğrenince, kendisini görmek için otelin önünde oğlu İbrahim Anıl ile birlikte bekledi. Macarlar da 'Erdoğan' sloganları atarak destek ve sevgilerini gösterdi.