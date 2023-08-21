İP Karabağlar teşkilatında toplu istifa: Partimiz bizi sahipsiz bıraktı

Seçim mağlubiyetinin ardından anlaşmazlıkların baş gösterdiği İP'den peş peşe istifa haberleri geliyor. İP Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"PARTİMİZ BİZİ SAHİPSİZ BIRAKTI"

Yaklaşık 7 aydır Karabağlar ilçe yönetiminde 'Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan'ı olarak görev yapan Özlem Keser, partinin hiçbir şekilde yanlarında olmadığını söyledi. Keser, şöyle konuştu: "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu." diye konuştu.