AK Partili Saygılı’dan mevkidaşı Aslanoğlu’na ‘proje’ cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yerim dar, yenim dar" tarihleri! Kendisinin şehre çok hakim olmadığı, sorunlarıyla çok haşır neşir olmadığı zaten biliniyordu da; en azından belediyesinden bilgi alarak; çarpıtmadan, saptırmadan kamuoyuna açıklama yapması yerinde olurdu! CHP'li mevkidaşım Sayın Aslanoğlu; dört proje dört tarih vermiş. Vermiş vermesine de bu tarihler hükümetin bu projeleri onaylama tarihi değil; CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır "yerim dar, yenim dar" diye diye çıkmaza sürüklediği işler için ihtiyaç duyduğu finansman desteklerine ilişkin tarihler. Meçhule giden gemideler; İzmir'i de sürüklüyorlar! Her işi ellerine yüzlerine bulaştırıp, en kötüsü hak edişlerini ödeyemez hale gelip kredi bulmak için kıvranmaları başlayınca; "Hükümet nerede? Hükümet geç kaldı!" nidaları; gerçekten kabak tadı verdi. Meselâ; 2019 seçimleri öncesi sözünü verdikleri Alsancak Gar Önü, Basmane Gar Önü ve Karşıyaka İskele önü battı çıktıları 1600 gündür yapamadılar!

"ELLERİNDE SADECE POZ VERDİKLERİ FOTOĞRAFLAR VAR"

Meselâ; Mürselpaşa Bulvarı'na karayolu alt geçidini 1600 gündür yapamadılar! Meselâ; önceki dönemin projelerinden Opera Binası 6 yıldır öylece duruyor. Buca-Otogar Oto Yolu ve tünelleri toz toprak içinde, askıda! Bir arpa boyu yol almıyor. Meselâ; Buca Metrosu yapım ihalesine çıkabilmek için hazırladıkları 13.5 kilometrelik hat projesi, Cumhurbaşkanlığınca 2019 tarihinde onaylandı. Ellerinde sadece poz verdikleri fotoğraflar var! Meselâ; Ulaştırma Bakanlığı Çiğli tramvay hattı onayını 19 şubat 2020'de; F.Altay-Narlıdere metro hattı projesi onayını 28 Ağustos 2016'da verdi. Yıllardır ne yaptılar? Meselâ; 2012 - 2013 yılları arasında deprem dönüşüm programı başlayan süreçte; CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bakanlıktan talep ettiği 6,5 milyon metrekarelik alan kentsel dönüşüm gelişim proje ve riskli alan olarak ilan edildi; belediyeleri yetkilendirdi. Ne oldu? Koca bir hiç. 10 yıldır yetkilerinde, ne yaptılar? Yetkilerindeki kentsel dönüşüm için 10 yıldır tek çivi çakmadılar. Çakmadıkları gibi; ellerinde patlayan, şişirilmiş, eksik gedik ve karanlık modellere imza atıp 'can pazarı' tehlikesi oluşturdular. Hem bihaber hem biçare!

"SAYISIZ HEZİMETE İMZA ATTILAR"

Şimdi; bu örnekler gibi sayısız hezimete imza atarlarken; meçhullerle dolu bir belediyecilikle İzmir'e tarihinin en bedbaht dönemini yaşatırlarken üst perdeden paylaşımlar yapmak için iyi bilgilenmiş olmak gerekir. Sayın mevkidaşım; en azından belediye başkanları Soyer'in teşekkür ettiği, onaylanan kredilerin nerede, nasıl ve ne kadar zamanda kullanılacağını iyi takip etmeli. Etmeli ki; projelerinin takvimlerini, neyi bitirip bitirmediklerini, yayınladığı tabloları doğru açıklayabilsin. Hatta, hatırlatmak isteriz ki; kamuoyu kendisinden, başı çektiği, demir ve beton usulsüzlüğü ortaya çıkan 'Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projeleri'ni yapan Kooperatiflerdeki 'ilişki durumu' başta olmak üzere, proje gider ve zayiat tablosunu bekliyor.'' İfadelerine yer verdi. Saygılı'nın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Saygılı'nın açıklamalarının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli başlayıp da bitmeyen, kazılıp asfaltlanmayan yollar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na tepki gösterdi. İzmirliler projelerin bir an önce tamamlanmasını istedi.



