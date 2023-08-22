Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak’ın ’İBB önündeki çöp yığını’ iddialarına belgelerle cevap verdi

Turan şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları bana da ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki 50. Yıl Parkı bilinen adıyla Saraçhane Parkı'nda oluşmuş olan atık yığınlarıyla ilgili sorumluluğun Fatih Belediyesi yetkisinin olduğunu söyledi. Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci Yıl Parkı var. Bu 50. Yıl Parkı Saraçhane Parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır.