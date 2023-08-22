Son dakika: Başkan Erdoğan’dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar

Son dakika... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bu gurur gününde bu atmosferde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Mezun olan evlatlarımızı tebrik ediyorum.

Bölücü örgütün Kandil ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz.

Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır annelerinin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DEAŞ'la mücadele kılıfıyla tırlarlarca gönderilen silahlar ne de ağababalarından gördükleri destekler teröristlerin akıbetini değiştiremeyecektir.

YA TESLİM OLACAKLAR YA DA DEMİR YUMRUKLA YÜZLEŞECEKLER

Teröristler ya teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir.

Sadece terör örgütleri değil düzensiz göç ve zehir tacirleriyle mücadelede güçlenerek devam ediyor.

Sahil Güvenliğin mücadeleleriyle biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri Ege'de bu insanları ölüme terk ediyor.

Son 2 buçuk ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi.

Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konutların yapımı sürüyor.