Terör sevici CHP’ye ilçe başkanı oldu

Yaşadıklarıseçim hezimeti sonrası sancılı bir kongre süreci yaşayan CHP'de sandıktan çıkan isimlerin sicilleri oldukça kabarık. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'na seçilen Kenan Otlu'nun, hendek olayları döneminde, terör sempatizanlarına destek verir nitelikte açıklamalarının olduğu ortaya çıktı. Otlu'nun, terör destekçileri tarafından kazılan hendekleri 'barikat' olarak nitelendirdiği, kolluk kuvvetlerimizin terörle mücadelesini ise 'faşizm' olarak gördüğünü belirten beyanlar verdiği öğrenildi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan ve 'değişim' çağrılarıyla kaotik bir dönem yaşayan CHP'deki kongre sürecinden ilginç isimler çıkıyor. CHP Maltepe İlçe Kongresi'nde ilçe başkanı olarak seçilen eski il gençlik kolları başkanı Kenan Otlu'nun, hendek olayları sürecinde terör sempatizanlarına destek veren beyanları bulunuyor. 2015 yılı içerisinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın hayatını cehenneme çeviren terör örgütü sempatizanlarının kazdığı hendekleri 'barikat' olarak nitelendiren Otlu, "Barikatta da faşizme karşı omuz omuza duralım" çağrısında bulunuyor.Devletin terörle mücadelesinin 'faşizm' olduğunu ileri süren Otlu, "Doğu'daki faşizmin karşısında birlikte yan yana olacağız" ifadelerini kullanıyor. O dönem gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Kenan Otlu, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Otlu'nun ilçe başkanı seçildiğini Twitter adresinde şu ifadelerle duyurdu: "Bugün gerçekleşen olağan İstanbul kongrelerimizde; Maltepe ilçe başkanı olarak seçilen can kardeşim Kenan Otlu'yu kutlarım."