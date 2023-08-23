Teröristler ya teslim olacak ya da demir yumrukla yüzleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık.Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşılarına nefes aldırmıyoruz. Yalan ve propaganda ile dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütlerine katılım, tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır Anneleri'nin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi terör örgütünden kaçarak aileriyle kucaklaştı. 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum.Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DEAŞ ile mücadele kılıfı altında verilen TIR'lar dolusu silanlar ne de ağabalarından gördüğü destekler teröristleri bekleyen acı akıbetin önüne geçemeyecek.Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Vatandaşımızın canı, malı ve huzuruna kasteden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz.Türkiye'yi mülteci akını ile sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkûm ederken, biz Sahil Güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık.Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları ve suça bulaşanları tespit edip sınırdışı ediyoruz. Bu kapsamda son 2.5 ayda 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınırdışı edildi. Ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz.İnşallah bu meseleyi Türk millete yakışan vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzurlu kalple vatanlarına dönebileceklerdir.