İklim değişikliğiyle mücadelemizi liderlere anlatacağız

Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi ile hemen ardından ABD New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısında iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları gündeme taşıyacak. Yeni Delhi'de "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenecek G20 zirvesinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde attığı adımları paylaşacak olan Erdoğan, BM toplantısı sırasındaki ikili görüşmelerinde de konuyu gündeme getirecek. Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında bulunan Türkiye, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesiyle de uluslararası düzeyde takdir ediliyor.