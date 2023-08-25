Başkan Erdoğan’dan Bitlis’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yatırımlarda tüm kurumlarımızın hizmeti bulunuyor. Bitlis organize sanayi bölgesinde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Toplam yatırım miktarı 4.5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisini de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarda 3600 kardeşimiz iş imkanına sahip olacak.

Türk ekonomisine katkı verenlere biz de katkı sağladık. Yeter ki yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyula büyütme hedefimizi adım adım hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara yenileri eklenecektir. Bizim en önemli referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. İstanbul'a, Ankara'ya hizmet götürürken, Muş'u Bitlis'i ihmal etmiyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 2900 kişi kapasiteli yurt tesisi açtık.