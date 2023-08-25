Bugün Malazgirt’in 952. yıl dönümü

Dünyanın seyri 26 Ağustos 1071 tarihini gösterdiğinde, Malazgirt ovasında, Türk milletinin kaderini değiştirecek büyük bir meydan muharebesi yapıldı. Sultan Alparslan önderliğindeki Türk ordusu ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in muharip birlikleri arasında geçen savaş, Türk tarafının tartışmasız üstünlüğüyle son buldu. Savaş sonrası Anadolu'nun kapıları ardına kadar açılırken, Hristiyan bir imparatorun, Türk ve Müslüman bir hükümdara esir düşmesi tarihin seyrini değiştirdi.

ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Dünya tarihi açısında da kritik bir önem taşıyan şanlı zaferi SABAH'a değerlendiren Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Bildiğimiz bir şey var ki, bu savaş, Türk tarihi, İslam tarihi ve hatta dünya tarihi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu savaş, Türkmen göçleri için ciddi bir alt yapı oluşturmuştur. Çok görkemli ve parlak bir zaferdir. Türklerin Anadolu'daki hakimiyeti ve akabinde Osmanlıların Balkanlarda ve hatta Avrupa'da ilerlemesi açısından da kritik önem taşımaktadır. Savaş akabinde gelen Türkmen göçleri Anadolu'yu hızla Türkleştirdi. Bu savaşla birlikte Doğu Roma İmparatorluğunun Anadolu'daki hakimiyeti ciddi bir yara aldı." şeklinde konuştu.

DÜNYA TARİHİ DE ŞEKİLLENDİ

Savaş sonrasında Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını kaydeden Prof. Alkan, "Bu zinciri geriye sardığımızda da görüyoruz ki oldukça kritik ve önemli bir savaştır. Bu savaşın Avrupa ve hatta dünya tarihine de etkileri olduğunu görüyoruz. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetine ve ilerlemesine zemin açıldı. Bir Bizans imparatoru Türk ve Müslüman bir hükümdara esir düştü ki o dönem için çok büyük bir olaydır." ifadelerini kullandı.

TARİHİMİZİN EN GÖRKEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN

Sultan Alparslan 50 bin kişilik ordusuna karşın 200 bin kişilik Bizans ordusuyla 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Kendi ordusundan dört kat büyük Bizans ordusuna karşı zafer kazanan Sultan Alparslan, tarihin seyrini de geri dönülmez şekilde değiştirdi. Malazgirt Savaşı Turan taktiğinin en iyi bir şekilde uygulandığı bir muharebe olarak tarihe geçti. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve yurt tutması açısından en önemli savaş oldu. İlk kez bir Bizans İmparatorunu esir eden Sultan Alparslan, yaptığı Malazgirt Anlaşmasıyla o dönemin en büyük imparatorluğunu kendisine tabi kılmayı başardı. Amcası Tuğrul Bey'in yerine 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığına geçen Sultan Alparslan 42 yaşında elde ettiği bu eşsiz başarıyla Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini sağladı.