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Giriş Tarihi: 25.8.2023

Çanakkale yanıyor başkan tatilde

Türkiye Çanakkale’deki yangında muhteşem dayanışma sergiledi. CHP’li Başkan Gökhan’ın ise yurtdışında tatilde olduğu öğrenildi

Çanakkale yanıyor başkan tatilde
Çanakkale yangını seferberlik ruhuyla söndürülürken akıllara 'CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan nerede?' sorusu geldi. Yangın günlerinde hiç ortalarda görünmeyen ancak Twitter hesabında "Umarım söndürülür.



Ekiplere kolaylıklar dilerim" gibi garip sözlerle masajlar paylaşan başkanın ABD San Francisco'da tatilde olduğu ortaya çıktı. Gökhan'ın yurtdışında olması nedeniyle Belediye Başkanlığı'na vekâleten bakan M. İrfan Mutluay'ın yangın bölgesine geldiği belirtildi.



'İSTİRAHAT HAKKI'
SABAH'ın ulaştığı Mutluay önce Başkan Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Gökhan ısrarlı sorularımız üzerine başkanın istirahat hakkını kullandığını belirterek 'Nerede olduğunu kendisine sormanız daha doğru olur' dedi.
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Çanakkale yanıyor başkan tatilde
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