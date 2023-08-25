Çanakkale yanıyor başkan tatilde

Çanakkale yangını seferberlik
ruhuyla söndürülürken
akıllara 'CHP'li
Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan nerede?' sorusu
geldi. Yangın günlerinde hiç ortalarda
görünmeyen ancak Twitter
hesabında "Umarım söndürülür.
Ekiplere kolaylıklar dilerim"
gibi garip sözlerle masajlar
paylaşan başkanın ABD San
Francisco'da tatilde olduğu
ortaya çıktı. Gökhan'ın
yurtdışında olması
nedeniyle Belediye
Başkanlığı'na
vekâleten bakan
M. İrfan Mutluay'ın
yangın bölgesine geldiği belirtildi.
'İSTİRAHAT HAKKI'
SABAH'ın ulaştığı Mutluay önce Başkan Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Gökhan ısrarlı sorularımız üzerine başkanın istirahat hakkını kullandığını belirterek 'Nerede olduğunu kendisine sormanız daha doğru olur' dedi.