Çanakkale yanıyor başkan tatilde

Çanakkale yangını seferberlikruhuyla söndürülürkenakıllara 'CHP'liBelediye BaşkanıÜlgür Gökhan nerede?' sorusugeldi. Yangın günlerinde hiç ortalardagörünmeyen ancak Twitterhesabında "Umarım söndürülür.Ekiplere kolaylıklar dilerim"gibi garip sözlerle masajlarpaylaşan başkanın ABD SanFrancisco'da tatilde olduğuortaya çıktı. Gökhan'ınyurtdışında olmasınedeniyle BelediyeBaşkanlığı'navekâleten bakanM. İrfan Mutluay'ınyangın bölgesine geldiği belirtildi.SABAH'ın ulaştığı Mutluay önce Başkan Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Gökhan ısrarlı sorularımız üzerine başkanın istirahat hakkını kullandığını belirterek 'Nerede olduğunu kendisine sormanız daha doğru olur' dedi.